В центре Ростова в жёсткую аварию попал пассажирский автобус

По данным областной службы Госавтоинспекции, авария произошла 1 марта. ДТП спровоцировал водитель Toyota Camry, который пытался скрыться от преследования правоохранителей. Внимание сотрудников Госавтоинспекции легковой автомобиль привлёк, поскольку ехал без включенного света ближних фар.
В результате около 5 часов утра произошло столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту № 58 (Главный железнодорожный вокзал — Александровка). Пассажиров в салоне не было.
В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Обоим по 19 лет. Молодых людей с травмами отвезли в больницу.