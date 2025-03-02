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В центре Ростова в жёсткую аварию попал пассажирский автобус

ДТП произошло на пересечении проспекта Будённовского и улицы Красноармейской.

Источник: ГИБДД

По данным областной службы Госавтоинспекции, авария произошла 1 марта. ДТП спровоцировал водитель Toyota Camry, который пытался скрыться от преследования правоохранителей. Внимание сотрудников Госавтоинспекции легковой автомобиль привлёк, поскольку ехал без включенного света ближних фар.

В результате около 5 часов утра произошло столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту № 58 (Главный железнодорожный вокзал — Александровка). Пассажиров в салоне не было.

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Обоим по 19 лет. Молодых людей с травмами отвезли в больницу.

ДТП