Пожар случился в доме многодетной семьи в Новосибирской области

Накануне, 1 марта, в селе Абрамово Куйбышевского района начался пожар в двухквартирном доме. Огонь вспыхнул на той половине, где проживала многодетная семья.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, горение началось с надворных построек. В тот момент в квартире, где случился пожар, была мать с тремя детьми. Женщину разбудил треск, она попыталась открыть входную дверь, но у неё ничего не вышло — выход уже завалило. Мама с детьми эвакуировалась через окно. Всего из дома самостоятельно эвакуировалось шесть человек. Пострадавших нет.
В доме также сработал пожарный извещатель с GSM-модулем, и сообщение о возгорании пришло одновременно от датчика и от очевидца. К моменту прибытия пожарных огонь охватил крышу, веранду и баню. Также была опасность, что он распространится на соседние строения.
К тушению привлекалось 14 человек и четыре единицы техники. Вторую часть дома, где проживают пенсионеры, удалось отстоять. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ранее BFM-Новосибирск писал о пожаре в Мошковском районе. Там при пожаре в дачном доме погибли мужчина и женщина.