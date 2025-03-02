Пожар случился в доме многодетной семьи в Новосибирской области

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, горение началось с надворных построек. В тот момент в квартире, где случился пожар, была мать с тремя детьми. Женщину разбудил треск, она попыталась открыть входную дверь, но у неё ничего не вышло — выход уже завалило. Мама с детьми эвакуировалась через окно. Всего из дома самостоятельно эвакуировалось шесть человек. Пострадавших нет.