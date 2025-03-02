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Мужчина погиб при пожаре в Могилеве

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном УМЧС.

Источник: Могилевское областное УМЧС

В службу спасения МЧС 2 марта в 2.57 жильцы дома на улице Лазаренко сообщили, что в подъезде ощущается запах дыма.

Работники МЧС прибыли на место вызова и обнаружили, что из окна квартиры на пятом этаже идет дым. Как выяснилось, жилье принадлежало мужчине — инвалиду II группы.

Спасатели обнаружили хозяина квартиры возле входной двери в бессознательном состоянии. Его передали медикам, которые констатировали смерть пострадавшего.

В результате пожара в комнате уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

МЧС
пожары