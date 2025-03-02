Мужчина погиб при пожаре в Могилеве

В службу спасения МЧС 2 марта в 2.57 жильцы дома на улице Лазаренко сообщили, что в подъезде ощущается запах дыма.
Работники МЧС прибыли на место вызова и обнаружили, что из окна квартиры на пятом этаже идет дым. Как выяснилось, жилье принадлежало мужчине — инвалиду II группы.
Спасатели обнаружили хозяина квартиры возле входной двери в бессознательном состоянии. Его передали медикам, которые констатировали смерть пострадавшего.
В результате пожара в комнате уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.