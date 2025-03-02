ДТП с грузовиком КАМАЗ и двумя легковыми автомобилями случилось в Минске

Сообщается, что вечером 1 марта неподалеку от здания № 178, расположенного по Партизанскому проспекту, столкнулись автомобиль «КАМАЗ» и легковушка «Hyundai». Спустя некоторое время на обозначенный знаком аварийной остановки фура врезалась в машину «Lada». За рулем указанного авто находилась 48-летняя женщина. В ГАИ обратили внимание на то, что водитель и 11-летний пассажир автомобиля «Lada» были оставлены в больницу для обследования.