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ДТП с грузовиком КАМАЗ и двумя легковыми автомобилями случилось в Минске

Две легковушки и «КАМАЗ» столкнулись на Партизанском проспекте в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с грузовиком КАМАЗ и двумя легковыми автомобилями случилось в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что вечером 1 марта неподалеку от здания № 178, расположенного по Партизанскому проспекту, столкнулись автомобиль «КАМАЗ» и легковушка «Hyundai». Спустя некоторое время на обозначенный знаком аварийной остановки фура врезалась в машину «Lada». За рулем указанного авто находилась 48-летняя женщина. В ГАИ обратили внимание на то, что водитель и 11-летний пассажир автомобиля «Lada» были оставлены в больницу для обследования.

Ранее МВД обратилось к белорусским водителям из-за летних шин.

Тем временем под Лидой водитель Volkswagen насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге.

Кстати, власти Минска объяснили вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино».