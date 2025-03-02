В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря

«После проведения мониторинга с воздуха на снятом видео отмечают места, где есть темные участки под водой, а значит — на дне может быть мазут. Такие места, как только позволяет погода, обследуют под водой. Отрабатывают каждый подозрительный участок», — говорится в сообщении.