На трассе под Кингисеппом столкнулись грузовик и рейсовый автобус

На трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области в субботу, 1 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».