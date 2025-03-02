В полиции раскрыли подробности ночной поножовщины в Ростове

В ночь с субботы на воскресенье, 2 марта, в Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу, встретившись с вооруженной ножом женщиной. Инцидент произошел в Западном жилом массиве, в микрорайоне Левенцовском, сообщили очевидцы в соцсетях. В пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области уточнили детали происшествия.
— По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта нанесла ножевое ранение ростовчанину. Все участники конфликта установлены. Пострадавший направлен в медучреждение, где ему оказана необходимая помощь, — прокомментировали в донском главке.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, степени тяжести полученных мужчиной травм.
— Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.