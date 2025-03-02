«Ветер несет его в нашу сторону»: жители поселка Штыково беспокоятся о возможном пожаре рядом

По их словам, горит поле за водоемами, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На Штыковских прудах сегодня прошли масленичные гуляния. Возможно, именно с обрядами с открытым огнем связан пожар, о котором сообщили нам очевидцы. Он, предположительно, возник на поле за прудами. Также, со слов, огонь распространяется быстро из-за ветра, который направлен в сторону Штыково.
Местные жители опасаются, что огонь может добраться до поселка. В Министерстве по ЧС информацию о пожаре пока не подтвердили.
Начало весны — очень пожароопасный сезон. Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее подчеркнул, что природные пожары должны ликвидироваться в течение суток, и раскритиковал власти некоторых муниципалитетов за нерасторопность. Как раз сегодня «Комсомольская правда» писала о возгорании сухой растительности возле школы в Вольно-Надеждинском.