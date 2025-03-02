«Ветер несет его в нашу сторону»: жители поселка Штыково беспокоятся о возможном пожаре рядом

На Штыковских прудах сегодня прошли масленичные гуляния. Возможно, именно с обрядами с открытым огнем связан пожар, о котором сообщили нам очевидцы. Он, предположительно, возник на поле за прудами. Также, со слов, огонь распространяется быстро из-за ветра, который направлен в сторону Штыково.