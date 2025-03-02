445 жителей Хабаровского края отдали мошенникам почти 145 миллионов рублей

В 10 случаях потерпевшим в соцсетях и мессенджерах приходили сообщения о выигрыше в конкурсе или подарке. Переходя по ссылкам, люди теряли деньги со своих счетов. Также поступали звонки от лжесотрудников банков с предложением получить кэшбэк, для чего требовалось продиктовать код.