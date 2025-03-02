445 жителей Хабаровского края отдали мошенникам почти 145 миллионов рублей

С начала года жертвами интернет-преступлений стали 445 жителей Хабаровского края. Общая сумма ущерба составила 144,7 миллиона рублей. Только за минувшую неделю у 49 граждан дистанционным способом похищено более 18 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В семи случаях жители края, увидев в интернете рекламу о дополнительном заработке, игре на бирже или инвестициях, вступали в переписку с мошенниками. В результате их «вклады» были похищены.
В 10 случаях потерпевшим в соцсетях и мессенджерах приходили сообщения о выигрыше в конкурсе или подарке. Переходя по ссылкам, люди теряли деньги со своих счетов. Также поступали звонки от лжесотрудников банков с предложением получить кэшбэк, для чего требовалось продиктовать код.
В 13 случаях жители переходили по фишинговым ссылкам на сайтах для приобретения товаров и услуг. Переводы были сделаны через систему быстрых платежей, они не получали заказы, а деньги не возвращались.
В 19 случаях мошенники, представляясь сотрудниками служб безопасности или банков, сообщали, что деньги на счетах находятся под угрозой. Для «сохранности» предлагалось перевести средства на «безопасные счета».
По всем фактам мошенничества заведены уголовные дела. Расследования продолжаются.