В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия

«На следующий день пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что накануне у него в автомобиле такси, в котором он проезжал в качестве пассажира, произошел конфликт с таксистом, в результате чего последний, выйдя на улицу возле дома 154 по проспекту Энгельса, выстрелил в его сторону из травматического пистолета и, сев в автомобиль, скрылся с места происшествия», — говорится в релизе.