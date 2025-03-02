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В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия

Полиция ищет таксиста в Петербурге, который выстрелил в пассажира из травмата.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ищут таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В субботу в полицию Выборгского района поступила информация из медучреждения, куда обратился 35-летний местный житель с ушибами и ссадинами. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.

«На следующий день пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что накануне у него в автомобиле такси, в котором он проезжал в качестве пассажира, произошел конфликт с таксистом, в результате чего последний, выйдя на улицу возле дома 154 по проспекту Энгельса, выстрелил в его сторону из травматического пистолета и, сев в автомобиль, скрылся с места происшествия», — говорится в релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.