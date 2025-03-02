На Пермском тракте выпавший из фуры груз покалечил мужчину и двоих детей

ДТП случилось вчера около восьми часов вечера на 282 километре трассы Пермь — Екатеринбург.
«По предварительным данным, водитель КАМАЗа с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, допустил падение груза в виде объемных рулонов упаковочной бумаги на встречную полосу дороги. Водитель легкового автомобиля “Тойота Камри”, движущийся во встречном направлении, допустил наезд на выпавший груз», — рассказали подробности в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
От столкновения иномарку смяло. Водитель «Тойоты» и два пассажира, мальчики 2015 и 2019 г.р., получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
Водитель КАМАЗа пояснил, что перевозил рулоны упаковочной бумаги в Екатеринбург из Архангельска. Проезжая зону дорожных работ, услышал негромкий звук и решил, что задел временное дорожное ограждение. Однако после заметил, что у полуприцепа порван тент. Он остановился и увидел, что один из рулонов выпал на проезжую часть.
В Госавтоинспекции выяснили, что водитель грузовика — мужчина 1973 года рождения — 82 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в пяти случаях пострадали люди.