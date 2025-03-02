На Пермском тракте выпавший из фуры груз покалечил мужчину и двоих детей

Водитель КАМАЗа пояснил, что перевозил рулоны упаковочной бумаги в Екатеринбург из Архангельска. Проезжая зону дорожных работ, услышал негромкий звук и решил, что задел временное дорожное ограждение. Однако после заметил, что у полуприцепа порван тент. Он остановился и увидел, что один из рулонов выпал на проезжую часть.