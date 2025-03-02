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В Челябинской области девочке выплатят 200 тыс. за упавшие на нее футбольные ворота

В Челябинской области девочке выплатят 200 тыс. рублей за упавшие на нее футбольные ворота, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Красноармейского района провела проверку по обращению законного представителя о причинении вреда здоровью ребенка.

«Во время игры в футбол на центральном стадионе в селе Миасское на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота, в результате чего она получила закрытый перелом ноги», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор в интересах ребенка обратился в суд о взыскании с собственника — МУП «Физкультура и спорт» — компенсации морального вреда.

Решением Красноармейского райсуда эти требования удовлетворены, в пользу пострадавшей взыскано 200 тыс. рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.