В Челябинской области девочке выплатят 200 тыс. за упавшие на нее футбольные ворота

Прокуратура Красноармейского района провела проверку по обращению законного представителя о причинении вреда здоровью ребенка.
«Во время игры в футбол на центральном стадионе в селе Миасское на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота, в результате чего она получила закрытый перелом ноги», — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор в интересах ребенка обратился в суд о взыскании с собственника — МУП «Физкультура и спорт» — компенсации морального вреда.
Решением Красноармейского райсуда эти требования удовлетворены, в пользу пострадавшей взыскано 200 тыс. рублей.
За исполнением судебного решения установлен контроль.