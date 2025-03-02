Соул-певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе в США

Энджи Стоун родилась в 1961 году в Колумбии. Ее настоящее имя — Анджела Лаверн Браун. Она начала музыкальную карьеру в 16 лет в составе женского фанк-трио The Sequence. Позже она начала сольную карьеру. Певица стала популярна как представительница жанра неосоул — музыкального направления, который возник на основе R&B и соула.