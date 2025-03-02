5-летний ребёнок пострадал в жёстком ДТП на трассе в Пермском крае

01.03.2025 года около 18:30 по автодороге Пермь-Березники со стороны г. Березники в направлении г. Пермь двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением водителя 1986 года рождения, который в районе 133 км не учёл дорожные условия и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус» под управлением водителя 1985 года рождения.