5-летний ребёнок пострадал в жёстком ДТП на трассе в Пермском крае

Ребёнок в возрасте пяти лет пострадала в жёстком ДТП на трассе в Пермском крае 1 марта, сообщает Госавтоинспекция Березников.
Авария произошла в районе 133-го километра автодороги Пермь — Березники около 18:30. В сторону Перми двигался автомобиль ВАЗ-2115, за рулём которого был водитель 1986 года рождения.
По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобилист не учёл дорожные условия, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с машиной «Форд Фокус», за рулём которого находился мужчина 1985 года рождения.
01.03.2025 года около 18:30 по автодороге Пермь-Березники со стороны г. Березники в направлении г. Пермь двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением водителя 1986 года рождения, который в районе 133 км не учёл дорожные условия и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус» под управлением водителя 1985 года рождения.
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2020 года рождения. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Госавтоинспекции.
На фотографиях с места жёсткого ДТП, опубликованных правоохранительными органами, видно, что оба автомобиля получили повреждения. Их разнесло на разные стороны трассы, отечественная машина врезалась в сугроб на обочине.