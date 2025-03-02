Жителя Краснокамска будут судить за столкновение с баржей

По сообщению надзорного органа, инцидент произошел 27 сентября 2024 года на 2211 км реки Кама (в районе Краснокамска). Обвиняемый местный житель управлял катером типа Silver Shark. В нарушение правил безопасности движения, не убедившись в безопасности маневра, при пересечении судового хода он столкнулся с открытой бункерной баржей, уточняет прокуратура. При этом один из пассажиров катера получил травму головы. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.