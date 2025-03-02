Семья из семи человек отравилась газом в Мангистауской области

Это произошло в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района.
По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил экслуатации газового оборудования. Выяснилось, что погибшие — граждане Узбекистана имели временное проживание в РК.
Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов. Родственникам погибших акимат обещал оказать всю необходимую помощь в том числе в погребении.