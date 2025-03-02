Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из семи человек отравилась газом в Мангистауской области

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. 2 марта семья из семи человек погибла в Мангистауской области в том числе пятеро несовершеннолетних. Все они скончались на месте.

Источник: Акимат Мангистауской области

Это произошло в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района.

По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил экслуатации газового оборудования. Выяснилось, что погибшие — граждане Узбекистана имели временное проживание в РК.

сообщил акимат региона

Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов. Родственникам погибших акимат обещал оказать всю необходимую помощь в том числе в погребении.

МЧС