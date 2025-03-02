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Хозяин дома погиб при пожаре в Пинском районе

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном УМЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Малый Холожин поступило 1 марта в 12.25. В огне погиб хозяин домовладения.

В результате пожара повреждены мебель, имущество, закопчены стены и потолок в доме. Причина пожара устанавливается.

пожары
МЧС