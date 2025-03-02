Полиция предупредила о новой схеме мошенничества в Ростовской области

Новая схема мошенничества появилась в Ростовской области. От нее могут пострадать люди, которые покупают товары на маркетплейсах. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МВД по донскому региону.
— Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками маркетплейса, после чего сообщают о том, что срок бесплатного хранения товара истек. Затем они просят назвать адрес ближайшего пункта выдачи и предлагают отменить заказ или продлить срок хранения, назвав код из смс, — объяснили схему аферистов в донском главке. — Этот код позволяет мошенникам заполучить доступ к порталу «Госуслуги» или к банковским данным пользователя для дальнейшей кражи денежных средств.
Полицейские настоятельно рекомендуют жителям Дона обращаться только к официальной службе поддержки маркетплейса и ни в коем случае не сообщать секретные коды от своих личных кабинетов, кем бы ни представился звонящий вам человек.
— Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции.