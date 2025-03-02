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Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мальчику, которого покусали собаки в Краснодарском крае, планируется многоэтапное хирургическое лечение с пластикой зоны лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России, сообщает РДКБ.

Девятилетний мальчик, пострадавший в Сочи от нападения собак, был доставлен в РДКБ в Москве из Краснодара.

«После завершения дообследования ребенку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги», — говорится в Telegram-канале РДКБ.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что у ребенка диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Мальчик находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, уточнил он.

Инцидент произошла в среду в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.

Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.

СК