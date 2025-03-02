В Ростовской области 78-летняя пенсионерка погибла под колесами автобуса

В Госавтоинспекции Дона напоминают водителям об осторожности и неукоснительном соблюдении ПДД на дорогах. Это будет особенно актуально вечером 2 марта. По данным ГК «Автодор», на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается снегопад.