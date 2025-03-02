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В Ростовской области 78-летняя пенсионерка погибла под колесами автобуса

В Азове автобус насмерть сбил 78-летнюю женщину на «зеленый» сигнал светофона.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 2 марта, в Азове Ростовской области произошло смертельное ДТП. Под колесами автобуса погибла 78-летняя женщина. Об трагедии сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.

— В 10:20 в Азове, на улице Ленина, 48-летний водитель автобуса марки «Волгобас» при повороте налево сбил пешехода. 78-летняя пенсионерка переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — прокомментировали случившееся в Госавтоинспекции Дона.

К сожалению, в результате ДТП женщина скончалась.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в региональной ГАИ.

В Госавтоинспекции Дона напоминают водителям об осторожности и неукоснительном соблюдении ПДД на дорогах. Это будет особенно актуально вечером 2 марта. По данным ГК «Автодор», на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается снегопад.