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В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку

Маршрутный автобус насмерть сбил пенсионерку в Азове Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар — РИА Новости. Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

По данным ГАИ, в 10.20 мск в Азове водитель автобуса «Волгобас», ехавший по маршруту № 2, при повороте на улице Ленина наехал на пешехода, женщину 1947 года рождения.

«В результате ДТП пешеход скончалась», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП