В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар — РИА Новости. Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По данным ГАИ, в 10.20 мск в Азове водитель автобуса «Волгобас», ехавший по маршруту № 2, при повороте на улице Ленина наехал на пешехода, женщину 1947 года рождения.
«В результате ДТП пешеход скончалась», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.