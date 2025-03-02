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Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: Горнолыжник из Перми получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах КБР.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

«В ущелье Терскол на высоте 2100 метров при спуске лыжник получил травму ноги и попросил о помощи. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину из Перми на поляну Азау и передали медикам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к работам привлекались четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.

МЧС