Автомобиль с детьми провалился под лед в Самарской области 2 марта

Днем в воскресенье, 2 марта, в Ставропольском районе едва не произошла трагедия. Легковой автомобиль с четырьмя пассажирами, среди которых были двое детей, провалился под лед. Он пытался переправиться через затон Ширчик к острову Ширяевский. Об этом сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
Вызов на место происшествия поступил сотрудникам поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» в 15:25. На помощь экстренно отправился аэроглиссер «Север». К счастью, всех пострадавших удалось оперативно эвакуировать и доставить на спасательную станцию. Никто из них не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.
Спасательная операция завершилась в 16:30. Самарцам напоминают об опасности выхода и выезда на лед, особенно в период потепления. Даже если поверхность кажется прочной, под ней могут быть опасные трещины и разломы.