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Осужденную за наркотики ростовчанку поймали на краже телефона и денег

Молодую ростовчанку задержали по подозрению в краже телефона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону по подозрению в краже мобильного телефона и денег задержали 26-летнюю местную жительницу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

— В отдел полиции № 7 обратился местный житель с заявлением о краже у него телефона и денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей, — уточнили в донском главке. — Полицейские установили и задержали 26-летнюю ростовчанку, которая ранее уже была судима за кражу и хранение наркотиков.

Как выяснили полицейские, подозреваемая зашла к мужчине в гости и воспользовалась моментом, когда он вышел из комнаты, забрав мобильный и деньги. После этого женщина скрылась, сдала телефон в ломбард и потратила деньги.

— В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.