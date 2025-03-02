Осужденную за наркотики ростовчанку поймали на краже телефона и денег

— В отдел полиции № 7 обратился местный житель с заявлением о краже у него телефона и денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей, — уточнили в донском главке. — Полицейские установили и задержали 26-летнюю ростовчанку, которая ранее уже была судима за кражу и хранение наркотиков.