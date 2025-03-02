В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Пожар на складе с пластиковой продукцией, расположенном в подмосковной деревне Большое Буньково, начался в ночь на 2 марта. Изначально в МЧС РФ сообщили, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7000 квадратных метров, и пламя продолжило распространяться дальше.