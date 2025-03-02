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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Московской области, пожар был локализован на площади 9500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар на складе с пластиковой продукцией, расположенном в подмосковной деревне Большое Буньково, начался в ночь на 2 марта. Изначально в МЧС РФ сообщили, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7000 квадратных метров, и пламя продолжило распространяться дальше.

Всего к ликвидации пожара привлекли 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направили передвижную лабораторию, чтобы специалисты могли взять пробы воздуха и оценить концентрацию вредных веществ.

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