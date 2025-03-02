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Пенсионерка из Калмыкии отсудила похищенные у нее мошенницей 630 тысяч рублей

Суд заставил 19-летнюю мошенницу заплатить пенсионерке из Элисты 700 тысяч рублей.

В Калмлыкии обманутая мошенниками пенсионерка не только смогла вернуть в суде похищенные у нее деньги, но и проценты на них. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

— Телефонные мошенники в марте 2024 года обманули пенсионерку — жительницу Элисты — на 630 тысяч рублей, — ввели в курс дела в региональной прокуратуре. — Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования удалось выяснить, кто является владельцем банковского счета, на который поступили похищенные деньги. На защиту женщины встала прокуратура Элисты.

— Суд удовлетворил исковые требования прокурора — взыскать с 19-летней жительницы Рязанской области эту суммы с процентами за пользование чужими деньгами.

Общая сумма, которая причитается пенсионерке, составляет почти 700 тысяч рублей.

Теперь в прокуратуре Элисты должны проконтролировать, чтобы женщина получила эти деньги. И напомнили жителям о том, что вернуть похищенные мошенниками деньги возможно в суде при обращении в ведомство.