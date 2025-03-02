Пенсионерка из Калмыкии отсудила похищенные у нее мошенницей 630 тысяч рублей

В Калмлыкии обманутая мошенниками пенсионерка не только смогла вернуть в суде похищенные у нее деньги, но и проценты на них. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
— Телефонные мошенники в марте 2024 года обманули пенсионерку — жительницу Элисты — на 630 тысяч рублей, — ввели в курс дела в региональной прокуратуре. — Было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования удалось выяснить, кто является владельцем банковского счета, на который поступили похищенные деньги. На защиту женщины встала прокуратура Элисты.
— Суд удовлетворил исковые требования прокурора — взыскать с 19-летней жительницы Рязанской области эту суммы с процентами за пользование чужими деньгами.
Общая сумма, которая причитается пенсионерке, составляет почти 700 тысяч рублей.
Теперь в прокуратуре Элисты должны проконтролировать, чтобы женщина получила эти деньги. И напомнили жителям о том, что вернуть похищенные мошенниками деньги возможно в суде при обращении в ведомство.