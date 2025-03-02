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В Индии восемь человек погибли после схода лавины

Восемь человек погибли после схода лавины близ города Бадринатх в штате Уттаракханд в Индии. Об этом 2 марта сообщила газета The Times of India.

Источник: МЧС РФ

Уточняется, что лавина сошла в пятницу, 28 февраля, на временный лагерь рабочих Border Roads Organisation (BRO). Поисковые работы продолжались двое суток. По данным газеты, спасательная операция прерывалась несколько раз из-за экстремальных погодных условий.

«Тело восьмого рабочего, пропавшего без вести в результате инцидента с лавиной в деревне Мана (Чамоли), было обнаружено. Все 54 человека были спасены», — отметили в издании.

В апреле прошлого года сообщалось, что в Австрии после схода лавины два лыжника погибли и еще двое пострадали. По данным спасателей, лавина имела длину 180 м и ширину 80 м.