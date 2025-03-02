В Индии восемь человек погибли после схода лавины

Уточняется, что лавина сошла в пятницу, 28 февраля, на временный лагерь рабочих Border Roads Organisation (BRO). Поисковые работы продолжались двое суток. По данным газеты, спасательная операция прерывалась несколько раз из-за экстремальных погодных условий.
«Тело восьмого рабочего, пропавшего без вести в результате инцидента с лавиной в деревне Мана (Чамоли), было обнаружено. Все 54 человека были спасены», — отметили в издании.
В апреле прошлого года сообщалось, что в Австрии после схода лавины два лыжника погибли и еще двое пострадали. По данным спасателей, лавина имела длину 180 м и ширину 80 м.