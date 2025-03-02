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Во время мотогонок на льду под колесами соперника оказался спортсмен

Во время чемпионата по мотогонкам на льду в Уфе на стадионе «Строитель» со своего мотоцикла упал спортсмен Игорь Кононов.

Источник: Комсомольская правда

Согласно кадрам со стадиона, Кононов упал со своего транспорта и оказался под колесами соперника Дмитрия Колтакова, который также упал на лед.

В результате Кононова увезли с травмами в больницу.