Во время мотогонок на льду под колесами соперника оказался спортсмен

Согласно кадрам со стадиона, Кононов упал со своего транспорта и оказался под колесами соперника Дмитрия Колтакова, который также упал на лед.
В результате Кононова увезли с травмами в больницу.
Во время чемпионата по мотогонкам на льду в Уфе на стадионе «Строитель» со своего мотоцикла упал спортсмен Игорь Кононов.
Согласно кадрам со стадиона, Кононов упал со своего транспорта и оказался под колесами соперника Дмитрия Колтакова, который также упал на лед.
В результате Кононова увезли с травмами в больницу.