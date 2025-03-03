В море под Балтийском утонул рыбак — МЧС

На побережье в районе Балтийска утонул человек. Об этом сообщает региональное МЧС в воскресенье, 2 марта.
По данным ведомства, информация о тонущем человеке поступила утром от оператора «Системы-112». Двое мужчин в гидрокостюмах устанавливали сеть для ловли рыбы, как вдруг одного из них начало уносить всё дальше от берега.
Тело без сознания на берег вытащил очевидец. Он же и передал мужчину врачам. Однако медики уже не успели спасти человека.
МЧС России напоминает:
не заходи в воду при сильном волнении; не подходи близко к волнорезам и не залезай на них; не забывай про опасные отбойные течения; не входи воду в состоянии алкогольного опьянения; не оставляй детей без присмотра у воды.