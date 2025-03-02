Внучка экс-мэра Самары дала признательные показания

После убийства и заморозки в дело вступил знакомый женщины, который расчленял тела. Их части раскладывали по черным мусорным пакетам и выкидывали в разные мусорные баки. СК распространил видео, на которых обвиняемая показывает эти мусорные контейнеры, а на другой локации она рассказывает, что выкидывала в баки «тазики, перчатки, одежду». Отметим, до сих пор тела убитых не найдены.