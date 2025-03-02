Внучка экс-мэра Самары дала признательные показания

На допросах обвиняемая Екатерина Бельская рассказала, что убивала из корысти, чтобы завладеть имуществом дедушки и бабушки. Сначала она отравила их, а затем заморозила с помощью азота.
После убийства и заморозки в дело вступил знакомый женщины, который расчленял тела. Их части раскладывали по черным мусорным пакетам и выкидывали в разные мусорные баки. СК распространил видео, на которых обвиняемая показывает эти мусорные контейнеры, а на другой локации она рассказывает, что выкидывала в баки «тазики, перчатки, одежду». Отметим, до сих пор тела убитых не найдены.
Обвиняемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке. Известно также, что после убийства внучка продала ювелирные украшения родственников. Найдены места сбыта. Пыталась также продать иконы.
Екатерина Бельская находится под стражей. Она пыталась обжаловать это решение, но суд отказал.