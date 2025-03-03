В Перми женщина подожгла банкомат

ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
По данным полиции, в воскресенье утром было разбито окно в здании на улице Ленина в Перми. После этого в помещение проникла женщина.
«Облила горючей жидкостью банкомат и подожгла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)», — рассказали в ведомстве.
Пермячку задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.
Осведомлённый источник агентства рассказал, что, предположительно, женщина пошла на преступление, так как была введена в заблуждение «мошенниками».