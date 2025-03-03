Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми женщина подожгла банкомат

В Перми задержали женщину, причастную к поджогу банкомата.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.

По данным полиции, в воскресенье утром было разбито окно в здании на улице Ленина в Перми. После этого в помещение проникла женщина.

«Облила горючей жидкостью банкомат и подожгла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)», — рассказали в ведомстве.

Пермячку задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

Осведомлённый источник агентства рассказал, что, предположительно, женщина пошла на преступление, так как была введена в заблуждение «мошенниками».

пожары