Супруги — похитители курток снова объявились в минском магазине, похитив оттуда товар на 900 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
Работники магазина спортивных товаров обратились с заявлением в Ленинский РУВД Минска. Они сообщили о хищении сразу нескольких единиц верхней одежды.
Оперативники выяснили, что кража — дело рук семейной пары, 42-летней жены и 43-летнего мужа. В спортмагазине они взяли несколько предметов верхней одежды. Но пока муж делал вид, что занят примеркой, его жена надевала на себе две куртки. И они ей «подошли»: два таких товара общей стоимостью около 900 рублей женщина вынесла из магазина буквальным образом на себе.
Супруги стали фигурантами уголовного дела. Мало того: рецидивистами. Любопытно, что ранее эта семья уже совершала аналогичное деяние.
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