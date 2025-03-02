Супруги — похитители курток снова объявились в минском магазине

Оперативники выяснили, что кража — дело рук семейной пары, 42-летней жены и 43-летнего мужа. В спортмагазине они взяли несколько предметов верхней одежды. Но пока муж делал вид, что занят примеркой, его жена надевала на себе две куртки. И они ей «подошли»: два таких товара общей стоимостью около 900 рублей женщина вынесла из магазина буквальным образом на себе.