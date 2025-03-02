Из Египта депортировали россиянина, обвиняемого в похищении бизнесмена

«Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России из Арабской Республики Египет депортирован гражданин России, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве», — сказала она.
По версии следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте злоумышленник совместно с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия похитил и избил директора одной из коммерческих организаций. После похищения у потерпевшего потребовали выкуп за освобождение. Получив более 30 миллионов рублей, вымогатели освободили бизнесмена и скрылись.
Волк уточнила, что сообщник обвиняемого был задержан и осужден. Второй фигурант покинул Россию и в сентябре 2024 года был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Республике Дагестан.
«В 2025 году по каналам Интерпола от правоохранительных органов Египта была получена информация, что разыскиваемый по поддельным документам прибыл в Каир, где был задержан. Сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России для доставки в Москву», — заключили в ведомстве.