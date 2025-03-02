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Из Египта депортировали россиянина, обвиняемого в похищении бизнесмена

МОСКВА, 2 мар- РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в похищении бизнесмена и скрывшийся с выкупом в размере более 30 миллионов рублей, найден в Египте и депортирован в Москву, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России из Арабской Республики Египет депортирован гражданин России, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве», — сказала она.

По версии следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте злоумышленник совместно с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия похитил и избил директора одной из коммерческих организаций. После похищения у потерпевшего потребовали выкуп за освобождение. Получив более 30 миллионов рублей, вымогатели освободили бизнесмена и скрылись.

Волк уточнила, что сообщник обвиняемого был задержан и осужден. Второй фигурант покинул Россию и в сентябре 2024 года был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Республике Дагестан.

«В 2025 году по каналам Интерпола от правоохранительных органов Египта была получена информация, что разыскиваемый по поддельным документам прибыл в Каир, где был задержан. Сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России для доставки в Москву», — заключили в ведомстве.