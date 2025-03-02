Из Египта депортировали россиянина, обвиняемого в похищении бизнесмена

По версии следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте злоумышленник совместно с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия похитил и избил директора одной из коммерческих организаций. После похищения у потерпевшего потребовали выкуп за освобождение. Получив более 30 миллионов рублей, вымогатели освободили бизнесмена и скрылись.