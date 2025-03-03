В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

«Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — сообщили в пресс-службе.