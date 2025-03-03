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В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

УФА, 3 мар — РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе, угрозы для жителей ближайших районов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Источник: © РИА Новости

«Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — сообщили в пресс-службе.

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