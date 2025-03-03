В Москве у 147 рабочих нашли кишечную инфекцию после обеда компании ЕниДем

На юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании «Енидем». Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на соответствующие судебные документы.
«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников “Енигюн Констракшн” в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — следует из документов.
Уточняется, что ранее Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование после случаев отравления гостей хостела в проезде Электролитный. Пострадавшие — строительные рабочие, которые питались на объекте. Согласно договору, готовые блюда доставлялись компанией ООО «ЕниДем».
Накануне KP.RU писал об инциденте с отравлением детей в отеле на юго-востоке Москвы. Так, за медицинской помощью обратились насколько ребят с симптомами пищевого отравления.