СК России завершил следственные действия по делу о теракте в «“Крокусе”

За менее чем год следователям удалось завершить расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в разговоре с ТАСС.
«По делу о теракте в “Крокус сити холле” завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами», — сказал он.
Бастрыкин подчеркнул, что преступления, такие как теракт в «Крокусе» и убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, требуют длительного и тщательного планирования, что подтверждается данными, полученными в ходе расследования.
Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. В результате погибли 145 человек, включая 6 детей, а более 500 получили ранения. Утром 23 марта в Брянской области были задержаны четверо предполагаемых исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.