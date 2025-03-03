Дорога в огне: крупный природный пожар угрожал автомобилистам в Приморье

Так, на вечер воскресенья, 2 марта, всего в регионе было зафиксировано 16 природных возгораний, из которых восемь оставались активными. В их тушении было задействовано 129 человек. Стихия затронула Ханкайский округ, Надеждинский район, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский и Артемовский округи.