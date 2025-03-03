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Дорога в огне: крупный природный пожар угрожал автомобилистам в Приморье

За выходные пожароопасная ситуация в крае обострилась.

Разбушевавшийся в Приморье лесной пожар затронул дорогу в районе перекрёстка Партизанск — Новолитовск. Огонь охватил проезжую часть, вынуждая автомобилистов маневрировать сквозь пламя. Информация об этом появилась в ТГ-канале (18+) DPS VL, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, на вечер воскресенья, 2 марта, всего в регионе было зафиксировано 16 природных возгораний, из которых восемь оставались активными. В их тушении было задействовано 129 человек. Стихия затронула Ханкайский округ, Надеждинский район, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский и Артемовский округи.

Напомним, в феврале в Приморье был введён особый противопожарный режим на территории 14 муниципалитетов, в шести других муниципальных образованиях установлен режим повышенной готовности. С 1 марта во Владивостоке официально стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление ранее подписала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

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