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Грабитель в маске устроил налет на магазин в Хабаровском крае

Мужчина с ножом напал на продавца.

Источник: Комсомольская правда

В Бикине мужчина в маске зашел в магазин, напал на продавца и, угрожая ножом, потребовал деньги. Продавец отдала ему наличные из кассы. После этого он забрал продукты с прилавков и из холодильников. Сумма ущерба составила больше 60 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На суде мужчина не признал вину и отказался давать показания. Суд признал его виновным и назначил наказание — 7 лет в колонии особого режима. Также его обязали возместить материальный ущерб.

«Апелляционный суд изменил приговор в части гражданского иска. Теперь этот вопрос рассмотрят отдельно в порядке гражданского судопроизводства. Основное решение суда осталось без изменений, приговор вступил в силу», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.