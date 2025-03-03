Грабитель в маске устроил налет на магазин в Хабаровском крае

В Бикине мужчина в маске зашел в магазин, напал на продавца и, угрожая ножом, потребовал деньги. Продавец отдала ему наличные из кассы. После этого он забрал продукты с прилавков и из холодильников. Сумма ущерба составила больше 60 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.