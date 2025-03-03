Грабитель в маске устроил налет на магазин в Хабаровском крае

В Бикине мужчина в маске зашел в магазин, напал на продавца и, угрожая ножом, потребовал деньги. Продавец отдала ему наличные из кассы. После этого он забрал продукты с прилавков и из холодильников. Сумма ущерба составила больше 60 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На суде мужчина не признал вину и отказался давать показания. Суд признал его виновным и назначил наказание — 7 лет в колонии особого режима. Также его обязали возместить материальный ущерб.
«Апелляционный суд изменил приговор в части гражданского иска. Теперь этот вопрос рассмотрят отдельно в порядке гражданского судопроизводства. Основное решение суда осталось без изменений, приговор вступил в силу», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.