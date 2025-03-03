Расследование дела о нападении водителя на пожилого пешехода завершено во Владивостоке

Напоминаем, резонансный инцидент произошёл в декабре 2024 года, правоохранительным органам и прокуратуре стало известно о нём позднее, когда запись нападения с камеры наблюдения распространили в социальных сетях. 36-летний водитель остановил автомобиль Toyota Mark X на пешеходном переходе перед железнодорожным переездом в районе улицы Владикавказской. Пенсионер, переходивший дорогу, дотронулся до машины, и тогда водитель выбежал из салона и избил пожилого человека.