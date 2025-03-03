Расследование дела о нападении водителя на пожилого пешехода завершено во Владивостоке

Напоминаем, резонансный инцидент произошёл в декабре 2024 года, правоохранительным органам и прокуратуре стало известно о нём позднее, когда запись нападения с камеры наблюдения распространили в социальных сетях. 36-летний водитель остановил автомобиль Toyota Mark X на пешеходном переходе перед железнодорожным переездом в районе улицы Владикавказской. Пенсионер, переходивший дорогу, дотронулся до машины, и тогда водитель выбежал из салона и избил пожилого человека.
Вред здоровью пешехода был оценён как среднетяжёлый (перелом носа и множественные ссадины и ушибы головы), а повод для избиения — как надуманный. Водителю предъявлены обвинения в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и в умышленном причинении вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
Прокурор настаивал на аресте неадекватного водителя, суд выбрал гораздо более мягкую меру пресечения — запрет совершения определённых действий на два месяца. Решение суда первой инстанции было успешно обжаловано в Приморском краевом суде, и водителя-хулигана отправили в следственный изолятор.
Меньше чем через месяц во Владивостоке произошёл похожий инцидент — водитель чуть не наехал на женщину-пешехода, переходившую дорогу в установленном месте, и ударил её за это. Дебошира отправили в следственный изолятор, не дожидаясь вмешательства следующей судебной инстанции.