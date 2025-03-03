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Пожар на территории уфимского НПЗ локализовали

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили РИА Новости, что нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе, угрозы для жителей ближайших районов нет.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет», — говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС отметило, что на месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха, сообщений о пострадавших не поступало.

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