Жительница Красноярского края случайно подожгла себя, куря в постели

Жительница посёлка Нижняя Пойма курила в постели и случайно подожгла саму себя. Об этом инциденте сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар случился 2 марта, а его площадь составила всего лишь один квадратный метр. Однако этого хватило, чтобы пострадала курильщица и ещё один человек.
Прибывшие пожарные смогли ликвидировать очаг возгорания в кратчайшие сроки.
В МЧС добавили, что за прошедшую неделю в Красноярском крае случилось 100 пожаров, в которых погибли пять человек и ещё один получил ожоги.