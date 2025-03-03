Бастрыкин: следственные действия по делу о теракте в «Крокусе» завершены

Бастрыкин подчеркнул, что преступления, подобные теракту в «Крокусе», а также убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, требуют тщательного и длительного планирования. Полученные в ходе расследования данные подтверждают это. Он также отметил высокий профессионализм оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которые смогли установить причастных к этим преступлениям.