Бастрыкин: следственные действия по делу о теракте в «Крокусе» завершены

Следователи завершили все необходимые действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» менее чем за год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Он отметил, что на данном этапе обвиняемые и их защитники начали знакомиться с материалами дела.
Бастрыкин подчеркнул, что преступления, подобные теракту в «Крокусе», а также убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, требуют тщательного и длительного планирования. Полученные в ходе расследования данные подтверждают это. Он также отметил высокий профессионализм оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которые смогли установить причастных к этим преступлениям.
Кроме того, Бастрыкин уточнил, что следствие по делу о теракте, в результате которого погибли генерал Кириллов и его адъютант, продолжается.
Ранее мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» начали устанавливать перед пострадавшим зданием. Когда состоится открытие, пока неизвестно.
Теракт в Красногорске произошел 22 марта прошлого года перед концертом рок-группы «Пикник» — преступники начали стрелять по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек и более 500 получили ранения. По делу арестованы 19 человек, включая четырех исполнителей.