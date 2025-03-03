МЧС: пожар на территории НПЗ в Уфе локализовали

Пожарные локализовали крупное возгорание, произошедшее на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Уфе, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.
«По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мониторинга состояния воздуха на место происшествия в Уфе направили специальную лабораторию.