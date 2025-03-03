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Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

В ночь на 3 марта в Красносулинском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил чиновник.

Мощные взрывы в ночь на 3 марта раздались и на территории НПЗ в Уфе. В результате на предприятии произошёл пожар, который уже удалось локализовать.