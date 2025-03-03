Бастрыкину доложат о травмировании ребенка на базе отдыха в Башкирии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного после травмирования четырехлетнего ребенка и женщины на базе отдыха в Баймакском районе.
«В результате нарушения правил эксплуатации подъемного устройства четырехлетний мальчик во время передвижения на тюбинге оказался зажат в конструкциях механизма на горе», — отметили в СКР.
На помощь ребенку бросилась женщина и попыталась его вытащить, но лишилась фаланга пальца. Обоим потребовалась помощь медиков.
В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. Его поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.