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Бастрыкину доложат о травмировании ребенка на базе отдыха в Башкирии

Мальчика зажало в конструкции, женщина лишилась пальца.

Источник: Следственный комитет России

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного после травмирования четырехлетнего ребенка и женщины на базе отдыха в Баймакском районе.

«В результате нарушения правил эксплуатации подъемного устройства четырехлетний мальчик во время передвижения на тюбинге оказался зажат в конструкциях механизма на горе», — отметили в СКР.

На помощь ребенку бросилась женщина и попыталась его вытащить, но лишилась фаланга пальца. Обоим потребовалась помощь медиков.

В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. Его поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК