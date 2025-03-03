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Двое погибли, 33 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

Двое автомобилистов управляли авто без водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю на территории Иркутской области произошло 23 аварии. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП получили травмы 33 человека из них шесть детей. Для двоих аварии закончились летально.

— В результате происшествий 35 автомобилям причинен материальный ущерб. Два автомобилиста управляли транспортными средствами не имея права управления, в трех авариях водители находились за рулем в состоянии опьянения, — поделились госавтоинспекторы.

В четырех случаях автомобилисты покинули место аварии. Что касается основных причин ДТП, то самой распространенной стало нарушение скоростного режима. Также водители не соблюдали требования светофором, дорожных знаков и поставки машин на дороге.