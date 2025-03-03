Женщина выжила после столкновения с грузовым поездом в Перми

Женщина выжила после столкновения с поездом в Перми 2 марта, сообщает URA.RU.
Происшествие произошло в районе манежа «Спартак». Пермячка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. В это время по железной дороге шёл поезд.
По словам очевидцев, которые приводит URA.RU, женщина получила травму, но осталась жива. Они говорят, что машинист пытался остановить грузовой поезд и сигналил, но не успел затормозить. Медиков скорой помощи на место происшествия вызывал он.
В Пермском линейном отделе МВД РФ на транспорте подтвердили информацию о происшествии, рассказав, что после инцидента на месте работали представители следственно-оперативной группы, которые начали устанавливать все обстоятельства происшествия.
«Сотрудниками Пермского линейного отдела установлена личность пострадавшей. Ей оказалась местная жительница Перми 1974 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в не санкционированном для перехода месте. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с многочисленными ушибами», — пояснили в Пермском линейном отделе МВД РФ.