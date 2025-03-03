Женщина выжила после столкновения с грузовым поездом в Перми

«Сотрудниками Пермского линейного отдела установлена личность пострадавшей. Ей оказалась местная жительница Перми 1974 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в не санкционированном для перехода месте. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с многочисленными ушибами», — пояснили в Пермском линейном отделе МВД РФ.