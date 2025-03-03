Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Первоуральске

«В результате ДТП пострадавшая, 59-летняя женщина, получила различные травмы и была доставлена в больницу. Водителем оказался гражданин со стажем вождения 23 года, житель Артинского района, — рассказали в ГИБДД. — Тест на алкоголь зафиксировал концентрацию 0,96 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы».