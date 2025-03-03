Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Первоуральске

59-летняя женщину доставили в больницу на машине скорой помощи.

Дорожная авария с участием пьяного водителя случилась вечером 2 марта на улице Береговая. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель Mitsubishi не уступил дорогу женщине на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП пострадавшая, 59-летняя женщина, получила различные травмы и была доставлена в больницу. Водителем оказался гражданин со стажем вождения 23 года, житель Артинского района, — рассказали в ГИБДД. — Тест на алкоголь зафиксировал концентрацию 0,96 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы».

ДТП