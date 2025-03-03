Водитель иномарки вылетел на «встречку» и погиб в ДТП в Тулуне

Авария со смертельным исходом произошла на трассе «Вилюй» вблизи поселка Буслайка Тулуна. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, ночью 2 марта 53-летний водитель иномарки «Nissan AD» вылетел на «встречку».
— Он допустил столкновение с автомобилем «Honda Stepwgn» под управлением 48-летнего мужчины. В результате аварии водитель универсала погиб на месте, его пассажир был доставлен в медицинское учреждение, — поделились инспекторы.
Водитель и семь пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу. Сейчас полицейские начали проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что только за прошедшую неделю два человека погибли и еще 33 пострадали в авариях на территории региона.