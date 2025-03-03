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В Челябинской области на девочку во время игры в футбол упали ворота

Упавшие ворота сломали ногу 12-летней футболистке в Челябинской области.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Миасском 12-летняя девочка пострадала во время игры в футбол на центральном стадионе. На юную спортсменку упали футбольные ворота. Они придавили ногу девочки. Врачи диагностировали у школьницы закрытый перелом.

После жалобы родителей прокурор обратился в суд. Он потребовал у муниципального предприятия «Физкультура и спорт» компенсировать моральный вред девочке.

Суд поддержал требование.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, пострадавшей футболистке заплатят 200 тыс. рублей.