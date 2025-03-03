В Челябинской области на девочку во время игры в футбол упали ворота

В Миасском 12-летняя девочка пострадала во время игры в футбол на центральном стадионе. На юную спортсменку упали футбольные ворота. Они придавили ногу девочки. Врачи диагностировали у школьницы закрытый перелом.
После жалобы родителей прокурор обратился в суд. Он потребовал у муниципального предприятия «Физкультура и спорт» компенсировать моральный вред девочке.
Суд поддержал требование.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, пострадавшей футболистке заплатят 200 тыс. рублей.